De politie heeft de beslissing om de samenwerking met het waarschuwingssysteem AMBER Alert te beëindigen, genomen nadat zij naar eigen zeggen door de Europese Unie op de vingers was getikt over de deal met de organisatie. De politie kondigde vorige week aan te stoppen met AMBER Alert, en urgente vermissingen van kinderen vanaf 22 juli te melden via Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, burgers en politie, tot grote verrassing van AMBER Alert zelf.

De politie heeft in 2009 afspraken gemaakt met AMBER Alert over het gebruik van de communicatiesoftware. De Europese Commmissie (EC) tikte de politie echter op de vingers over deze afspraak, legt een woordvoerder van de korpsleiding uit aan NU.nl. Volgens de EC had deze afspraak namelijk via aanbesteding moeten gebeuren, waarbij ook concurrerende partijen aanspraak op de overdracht hadden kunnen maken.

Nadat de EC de politie hierop had gewezen, heeft de organisatie opnieuw naar de aanbesteding van het waarschuwingssysteem gekeken. "Toen kwamen we tot het besluit het zelf te doen", zo licht de woordvoerder de beslissing van de politie toe.

Die beslissing kwam als een verrassing voor de organisatie achter AMBER Alert. "Het hele netwerk houdt op te bestaan, ook in het buitenland. En dat zonder enig overleg", zei medeoprichter Frank Hoen destijds tegen NU.nl. De organisatie vreest dat het de politie niet gaat lukken eenzelfde netwerk op te bouwen als het systeem van AMBER Alert, dat volgens hen negen op de tien Nederlanders in binnen- en buitenland bereikt.

De woordvoerder benadrukt dat de politie ruim 900.000 euro per jaar betaalde voor een systeem dat gemiddeld twee keer per jaar werd ingezet. "Uit kostenoverweging moeten wij als politie ook nagaan hoe we doelmatig en efficiënt met ons geld om kunnen gaan. En wij denken dat we deze meldingen net zo goed kunnen versturen via Burgernet."

Dat systeem is er al en hoeft alleen maar te worden uitgebreid, zegt de woordvoerder. De Burgernet-app wordt straks onder meer ingezet in combinatie met sociale media. Ook wordt het systeem straks gekoppeld aan matrixborden, digitale schermen en landelijke informatiekanalen, maar de politie is nog bezig met de precieze invulling hiervan.