Maandag wordt een wisselvallige dag. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af. Landinwaarts komen flink wat opklaringen voor. In de kustgebieden is er juist meer bewolking en valt er een enkele winterse bui, zoals hagel of natte sneeuw.

Er waait een matige westenwind met een kracht van 3 tot 4. Tussen de buien door wordt het ongeveer 8 graden.

In de avond klaart het op en in de nacht van maandag op dinsdag zal het landinwaarts licht vriezen.

