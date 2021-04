Een derde container van het schip Baltic Tern dat woensdag op ongeveer 30 kilometer ten noorden van Ameland vijf containers verloor, is zondag geborgen. Volgens Omrop Fryslân was de container gezonken en bijna leeg omdat het in tweeën was gebroken. Er zaten houten pallets in de container.

Het overblijfsel van de derde container is in de nacht van zaterdag op zondag naar de haven van Terschelling gebracht.

De inhoud van de twee containers die nog in het water liggen, bestaat volgens Rijkswaterstaat uit rollen papiervezel. Maandag gaat de zoektocht verder. Door middel van verschillende opsporingsmethoden wordt geprobeerd na te gaan waar de containers naartoe zijn gedreven.

Eerder deze week werden de eerste twee containers geborgen. Ze waren beschadigd, maar volgens Rijkswaterstaat zijn de containers, waarin gebruikte vetten, oliën en aceton zaten, niet gaan lekken

Inmiddels ligt de Baltic Tern in de haven van Rotterdam. Het 162 meter lange containerschip vaart onder de vlag van Cyprus en kwam via Duitse wateren naar de Rotterdamse haven. Vermoedelijk was onstuimig weer de oorzaak van het vrachtverlies.