De nieuwe week begint koud en met enkele buien, maar eindigt volgens Weerplaza met best aangenaam lenteweer. Aan het eind van de week krijgt de zon veel ruimte en lopen de temperaturen op tot een graad of 13.

In de nacht van zondag op maandag komt op veel plekken lichte vorst aan de grond voor. De week begint dan ook koud, en ook maandagmiddag blijft het vrij fris voor de tijd van het jaar. Het kwik stijgt naar maximaal een graad of 8. In de ochtend trekken enkele buien van west naar oost over het land, waarbij er kans is op hagel, natte sneeuw of een klap onweer.

Ook dinsdag en woensdag kunnen buien voorkomen, maar dan valt er naar verwachting vooral regen. Een groot deel van de dag blijft het echter droog en de zon komt geregeld tevoorschijn.

De maximumtemperatuur loopt donderdag gestaag op, maar het blijft met een middagtemperatuur van een graad of 11 nog altijd relatief fris.

Het weerbeeld blijft vrijdag vrijwel hetzelfde. Bij zonsopkomst kan het op enkele plaatsen nog aan de grond vriezen, maar met veel ruimte voor de zon en weinig wind stijgt de temperatuur in de middag opnieuw naar 11 graden.

In het weekend krijgen we te maken met aangenamere temperaturen. Zaterdag stijgt het kwik naar zo'n 13 graden en daarmee ligt de temperatuur rond de normale waarde van half april.