Het zachte weer laat nog even op zich wachten vanwege een noordoosten wind. Zondag is het bewolkt en zijn er perioden met regen, hoewel de hevigste neerslag voorbij is. Het zuidoosten van het land kampt vrijwel de hele dag met regen, maar vanuit het westen blijft het op steeds meer plaatsen droog. In de kustgebieden kan de zon af en toe doorbreken.

De temperatuur ligt zondag tussen de 5 en 7 graden en dat is ronduit fris voor deze tijd van het jaar. Gemiddeld is het rond half april tussen de 13 en 16 graden.

Na het weekend wordt het droger en krijgt de zon meer ruimte. De temperatuur loopt dan langzaam op.

