Het demissionaire kabinet maakt versneld extra vaccins vrij voor het ziekenhuispersoneel. Het gaat om 35.000 doses van het Janssen-vaccin. Hiermee moet worden voorkomen dat in de derde coronagolf nog meer personeel uitvalt.

Het besluit kwam zaterdagavond na overleg tussen demissionair ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Tamara van Ark (Medische Zorg), voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ).

"Gezien de grote drukte in de ziekenhuizen met COVID-19-patiënten in deze derde golf en de noodzaak om de reguliere zorg zoveel mogelijk op peil te houden, wil het kabinet alles doen om de mensen in de ziekenhuizen op de been te houden", zeggen de bewindspersonen.

De vaccins zijn bestemd voor medewerkers die in direct contact komen met patiënten en daardoor een groter risico lopen om besmet te worden met het coronavirus.

Maandag krijgt Nederland de eerste vaccins van farmaceut Janssen uit Leiden. Het gaat om 79.200 doses. Daarvan gaat dus bijna de helft naar de ziekenhuizen. Van dit vaccin is maar één prik nodig.

Personeel dat wachtte op AstraZeneca kan nu Janssen-vaccin krijgen

Ongeveer 40.000 artsen en verpleegkundigen van corona-afdelingen, intensive cares en de spoedeisende hulp zijn in februari gevaccineerd. Twee weken geleden kregen ziekenhuizen nog AstraZeneca-vaccins voor 39.500 medewerkers.

Maar deze week is besloten om dat vaccin voorlopig niet meer te gebruiken voor mensen onder de zestig jaar. Ziekenhuispersoneel dat aanvankelijk met AstraZeneca zouden worden ingeënt, kan nu met het vaccin van Janssen worden gevaccineerd.

In totaal wachten nog ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers op hun vaccinatie, aldus de Federatie Medisch Specialisten.