Twee van de vijf containers die het vrachtschip Baltic Tern afgelopen week ten noorden van Ameland verloor, zijn geborgen. Volgens Rijkswaterstaat lijkt het erop dat de containers, waarin gebruikte vetten, oliën en aceton zaten, niet zijn gaan lekken.

Het vrachtschip verloor woensdag vijf containers op ongeveer 30 kilometer ten noorden van Ameland. Naast de twee geborgen tankcontainers raakte het ook drie goederencontainers kwijt. Deze containers, waarvan twee gevuld met papiervezels en een met houten pallets, zijn nog altijd spoorloos.

Volgens Rijkswaterstaat is de door de rederij aangestelde berger nog altijd op zoek naar de drie containers. Door middel van verschillende opsporingsmethoden wordt geprobeerd na te gaan waar deze naartoe zijn gedreven.

Inmiddels ligt de Baltic Tern in de haven van Rotterdam. Het 162 meter lange containerschip vaart onder de vlag van Rotterdam en kwam via Duitse wateren naar de Rotterdamse haven. Vermoedelijk was onstuimig weer de oorzaak van het vrachtverlies.