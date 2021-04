Het wordt zaterdag bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag trekt er vanuit het zuiden een regengebied het land in. In het noorden blijft het tot in de avond droog.

Bij een matige tot vrij krachtige noorden- tot noordoostenwind stijgt de temperatuur naar 7 tot 9 graden.

Ook 's avonds en 's nachts regent het langdurig en kan af en toe wat natte sneeuw vallen De temperatuur zakt naar 2 tot 4 graden.

