Er moeten opnieuw diverse deskundigen en getuigen gehoord worden over het mogelijke seksuele misbruik en de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag beslist.

De advocaat van verdachte Jos B. had daarom gevraagd, volgens hem zijn er nog veel onduidelijkheden in de zaak. B. ontkent iets met de dood van de Limburgse jongen te maken te hebben.

De elfjarige Nicky uit Heibloem werd dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later werd verdachte B. aangehouden na een DNA-match.

Na lang te hebben gezwegen, verklaarde B. dat hij het lichaam van Nicky had zien liggen, maar dat de jongen toen al dood was. B. (48) heeft dat naar eigen zeggen nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft. Naast zijn opgenomen videoverklaring, heeft B. geen vragen hierover willen beantwoorden.

137 Profiel Jos B., verdachte in zaak-Nicky Verstappen

B. werd door de rechtbank veroordeeld tot 12,5 jaar cel

Limburger B. werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky. Direct na het vonnis liet B. weten in hoger beroep te gaan. Het Openbaar Ministerie, dat vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging had geëist, tekende ook beroep aan.

Het hoger beroep is momenteel nog in de voorbereidende fase, de volgende inleidende zitting is 18 juni gepland. Het is de bedoeling dat de zaak in oktober en november inhoudelijk behandeld wordt. Daar zijn vooralsnog acht dagen voor uitgetrokken.

Hof ziet nog geen reden om B. vrij te laten

De advocaat van B. had gevraagd om de verdachte vrij te laten uit voorlopige hechtenis, maar het hof ziet nog voldoende reden om B. in de cel te houden.

Tijdens de zitting eerder deze week had het Openbaar Ministerie B. "actief aangespoord" antwoord te geven in de zaak-Nicky Verstappen. "Wij zitten hier niet om u te pakken, maar om antwoorden te krijgen. Door telkens maar weer te zwijgen, lijkt het erop dat u dingen achterhoudt. Uw houding heeft consequenties", zeiden de advocaten-generaal. Zij hopen dat B. zal nadenken over zijn beslissing om te zwijgen. "Het is aan de verdachte om uit te leggen waarom hij het niet eens is met het vonnis van de rechtbank."