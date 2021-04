Vrijdag trekken er wolkenvelden over het land en in het noorden kan soms wat regen of motregen vallen. Op andere plekken blijft het tot de avond droog en breekt de zon af en toe door.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind stijgt de temperatuur naar 8 graden op de Waddeneilanden en tot zo'n 13 graden in Noord-Brabant en Limburg.

In de avond en nacht is er opnieuw veel bewolking en kan in het zuidoosten regen vallen. De temperatuur zakt dan naar zo'n 2 tot 5 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.