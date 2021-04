Een tweede verloren container van het vrachtschip Baltic Tern is gelokaliseerd, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen NU.nl. Het gaat om een container die gevuld is met gebruikte vetten en oliën.

Rijkswaterstaat zegt op dit moment niet te weten of de container ook daadwerkelijk lekt. Mocht de container gaan lekken, dan vormt dit volgens de woordvoerder geen bedreiging voor het milieu. Een deel is biologisch afbreekbaar en het deel dat niet afbreekbaar is, kan worden bestreden door het bijvoorbeeld uit elkaar te drijven zodat het sneller oplost in zee.

Een bergingsbedrijf is door de reder aangesteld om de verloren containers te bergen. Donderdag werd een eerste container, die gevuld is met aceton, al gelokaliseerd. Die ligt inmiddels aangelijnd aan een bergingsschip om verdere afdrijving te voorkomen.

Woensdag verloor de Baltic Tern op ongeveer 30 kilometer ten noorden van Ameland vijf containers. Het ging om twee tankcontainers, die nu zijn gelokaliseerd, en drie goederencontainers. Daarvan bevatten er twee papiervezels en één is gevuld met houten pallets.

Rijkswaterstaat heeft die laatste drie containers nog niet opgespoord. Er zijn verspreidingsmodellen gemaakt om in te schatten waar ze naartoe zijn gegaan.

De Baltic Tern is inmiddels in Rotterdam. Het ongeveer 162 meter lange containerschip vaart onder de vlag van Cyprus en kwam vanuit Duitse wateren naar Rotterdam. Vermoedelijk verloor het de cargo door het onstuimige weer.