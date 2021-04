Tegenstanders van het coronabeleid kunnen vanaf 20 april niet meer op het Museumplein demonstreren. Het plein wordt afgezet om de grasmat en ondergrond te renoveren, meldt de gemeente Amsterdam donderdagavond.

Al maanden wordt er vrijwel elke zondag gedemonstreerd op het Museumplein. Omdat de betogers onderling geen 1,5 meter afstand houden, zijn de demonstraties verboden. De politie moet vaak betogingen beëindigen en dat mondt regelmatig uit in rellen en arrestaties.

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema benadrukt dat demonstreren in Amsterdam is toegestaan zolang mensen zich houden aan coronamaatregelen en de aanwijzingen van de zogeheten driehoek (burgemeester, politie en justitie). "Als mensen zich melden voor een demonstratie, dan helpt de gemeente met een geschikte locatie."

De grasmat kan volgens de gemeente alleen in het voorjaar vervangen worden. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, is de renovatie naar verwachting in juni afgerond. Dan is de ondergrond echter nog niet sterk genoeg voor grootschalige manifestaties. "Wel voor recreëren." Pas in 2022 is het Museumplein weer geschikt voor dergelijke activiteiten.

De vervanging van de grasmat is onderdeel van een grotere renovatie van het Museumplein. Deze opknapbeurt omvat meerdere projecten. Zo worden het plein en de buurt groener gemaakt en worden het straatmeubilair en de sport- en speeltoestellen vervangen. Ook wordt de openbare verlichting verbeterd en krijgen voetgangers en fietsers meer ruimte.