Het bergingsteam van Boskalis heeft het eerder stuurloos geraakte Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika de Noorse haven Alesund in weten te slepen. Het schip meerde even voor 18.30 uur af in de haven, zo meldde een woordvoerder van Boskalis.

De Eemslift Hendrika was vanuit het Duitse Bremerhaven onderweg naar de Noorse havenplaats Kolvereid, die een stuk noordelijker ligt dan Alesund.

Het vaartuig raakte maandag in moeilijkheden door een schuivende lading en maakte daardoor slagzij in een onstuimige zee met metershoge golven. De bemanning werd van boord gehaald. Het schip bleef stuurloos achter en dreef zonder werkende hoofdmotor af op de Noorse kust.

Een bergingsteam van Boskalis werd per helikopter aan boord van het verlaten schip gebracht en dat team maakte een sleepverbinding met twee sleepboten: de Normand Drott aan de voorkant en de BB Ocean aan de achterkant.

Schip wordt gestabiliseerd

Het schip wordt donderdagavond gestabiliseerd. "Het schip is stabiel, maar helt nog wel met een graad of 7 naar naar rechts toe", aldus de woordvoerder. "Dit betekent dat we moeten pompen met water om het schip weer horizontaal te krijgen."

De oorspronkelijke bemanning komt weer aan boord en de medewerkers van Boskalis gaan mogelijk nog helpen met het lossen van de lading. "Maar dat hangt ervan af of de eigenaar dat nodig vindt."

Boskalis was vorige week betrokken bij de succesvolle bergingsoperatie in het Suezkanaal. "We zijn heel blij dat we hebben kunnen voorkomen dat het schip op de kust is geslagen. Niet alle bergingen zijn succesvol en het is fijn dat je er ook voor kunt zorgen dat een kanaal weer bevaarbaar is en een stuurloos schip weer in de haven ligt", zo zegt de woordvoerder.