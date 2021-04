Kroongetuige Nabil B. heeft woensdag bij de hervatting van het Marengo-proces zijn rol binnen de criminele organisatie van Ridouan T. omschreven als die van "algemeen medewerker". Hij behoorde niet tot de top, maar hij was ook geen "loopjongen".

De positie die B. innam in de veronderstelde criminele organisatie van T. is van belang omdat het iets zegt over waar de kroongetuige zijn kennis vandaan heeft en hoe betrouwbaar die is.

B. heeft in een reeks van verklaringen T. aangewezen als onbetwiste leider en opdrachtgever voor meerdere liquidaties. Gevraagd naar zijn bron van wetenschap wijst B. vooral naar de broers Mohamed en Saïd R. Mannen met wie hij goed bevriend was en die volgens hem dicht bij T. stonden.

Het is die vriendschap waardoor B. naar eigen zeggen met tegenzin in 2016 alsnog betrokken raakt bij de uitvoering van liquidaties. Er zouden plannen zijn geweest om Saïd R. te ontvoeren en aangezien de groep die normaal gesproken voor T. geweldsklussen uitvoerde vastzat, werd B. benaderd door Mohamed R., aldus de uitleg van de kroongetuige.

"Het was niet mijn probleem, maar toen ik erover ging nadenken: het was wel oorlog", aldus B. verwijzend naar een conflict dat gaande was in de onderwereld. Een conflict dat reden zou zijn voor een ontvoering van Saïd R. Mohamed R. sprak volgens de kroongetuige op hem in waarop hij besloot mee te doen aan de moord op Ranko Scekic in juni 2016 in Utrecht.

De beveiliging rondom de rechtbank is wederom streng. Foto: ANP

B. zegt dat hij goed in staat was informatie te filteren

Maar had hij zijn kennis ook uit de media, wilde de rechtbank van B. weten. "Ja, maar die berichten waren enkel ter bevestiging van wat ik al wist", aldus de kroongetuige. "Ik geloofde niet alles wat er geschreven werd, maar als het stress oplevert, weet je wel dat er een kern van waarheid inzit."

B. zegt dat hij ook goed in staat was om informatie te "filteren" die rondging in de onderwereld. "En daar wordt veel onzin gesproken", vult de kroongetuige zichzelf aan. "Maar soms zijn bronnen zo dichtbij dat ik ze vertrouw", verwijzend naar de broers R.

Van aandikken van zijn verklaringen uit angst of uit boosheid omdat er plannen waren B. te vermoorden, is volgens de kroongetuige geen sprake. "Sterker nog, ik heb onder ede verklaard dat ik zelfs dingen over Mohamed R. heb achtergehouden."

Later woensdag mogen ook de advocaten en medeverdachten vragen stellen aan B.