Lelystad Airport mag niet worden uitgebreid op grond van de aangevraagde natuurvergunning, vinden de provincie Overijssel en negen gemeenten in die provincie. In een gezamenlijk ingediende zienswijze stellen ze dat de onderbouwing van de aanvraag niet klopt en dat er daarnaast grote onduidelijkheden zijn over de door het vakantievliegveld veroorzaakte stikstofuitstoot.

Overijssel schaart zich hiermee achter de protesten die de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) en milieugroepering Mobilisation for the Environment (MOB) vorige maand al indienden.

Volgens deze groeperingen staan er veel fouten in de vergunningaanvraag. Mocht het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toch een vergunning afgeven, dan stappen de groeperingen direct naar de rechter.

De provincie Overijssel en de gemeenten struikelen er vooral over dat de aanvraag is "opgeknipt." Er wordt volgens de overheden nu een natuurvergunning aangevraagd voor 10.000 vliegbewegingen, terwijl al vaststaat dat Lelystad Airport wil doorgroeien naar 45.000 vliegbewegingen.

"Opknippen van de vergunning is wettelijk niet toegestaan. De vergunning moet betrekking hebben op het hele project, en dat zijn in dit geval 45.000 vliegbewegingen", aldus de provincie.

Het ministerie heeft nog geen definitief besluit geveld over de aangevraagde natuurvergunning. Wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Lelystad Airport is voor minstens 200 miljoen euro uitgebreid om vakantievliegverkeer van Schiphol over te nemen. De luchthaven zou in het voorjaar van 2018 open gaan, maar de opening is al meerdere keren uitgesteld. Het is nu de bedoeling dat het vliegveld in 2022 opengaat.