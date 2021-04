Door sneeuwval en harde windstoten stond er woensdag om 7.00 uur al ongeveer 106 kilometer file op de Nederlandse wegen. Ook zijn er ondanks de strooiacties meldingen binnengekomen over ongevallen, meldt Rijkswaterstaat. Het KNMI gaf tot 7.00 uur code geel uit, maar die is inmiddels verlengd tot 8.00 uur.

Rond 7.00 uur was er al ruim 2,5 miljoen kilo zout gestrooid. Vooral in het zuidoosten van het land is er sprake van flinke sneeuwval. In het midden, oosten en zuidoosten van het land kan in de ochtend tot wel 5 centimeter sneeuw vallen.

In Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is het in de ochtend plaatselijk glad door de sneeuw, meldt het KNMI. In het (noord)westelijke kustgebied worden zware windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur verwacht. De sneeuw gaat vanuit het noordwesten over in regenbuien.

Volgens Weerplaza is er sprake van een voor april bijzondere situatie, die is ontstaan door een koude noordwestelijke stroming. De temperatuur loopt in de ochtend snel op, waardoor de sneeuw weer weg zal smelten.

Door de winterse neerslag is er veel file ontstaan op de rijkswegen. Vooral rond Rotterdam en Utrecht is het druk. Op de A27 richting Utrecht staat het vanaf knooppunt Deil vast. Op de A15 en de A4 bij Rotterdam liep de vertraging op door pechgevallen en een melding over een te hoog voertuig voor de Botlektunnel.

Op de A27 bij de Merwedebrug richting Breda was de weg enige tijd afgesloten, nadat een vrachtwagen de vangrail had geraakt. Ook op de A27 bij Nieuwegein moest de vangrail worden gerepareerd, nadat daar schade was ontstaan door een geschaarde truck met oplegger. De A27 bij Nieuwegein blijft dicht tot 11.00 uur. Verkeer kan omrijden via de A2 en A12.

Om 8.28 uur stond er nog steeds meer dan 100 kilometer file, meldt Rijkswaterstaat. Vooral in het zuiden van het land is nog veel vertraging.