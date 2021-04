Woensdag in de vroege ochtend kan in het midden, oosten en zuidoosten van het land tot wel 5 centimeter sneeuw vallen. Daarbij staat bovendien een vrij krachtige tot harde wind. Langs de kust kan die stormachtig worden.

Het KNMI heeft voor het hele land - met uitzondering van Flevoland - code geel uitgegeven vanwege zware windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur en plaatselijke gladheid door sneeuw in de vroege ochtend. Later in de ochtend warmt het op en zal die sneeuw wegsmelten.

Rond het middaguur kunnen nog steeds een aantal winterse buien voorkomen. In de loop van de middag wordt het echter steeds droger en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind neemt dan ook af in kracht en het wordt zo'n 7 graden.

