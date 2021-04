Het Nederlandse containerschip Escape is dinsdagavond op de Noordzee ten noorden van Vlieland in de problemen geraakt. Het roer is vast komen te zitten en daardoor vaart het schip al uren in cirkels, meldt Kustwacht Nederland, die een sleepboot heeft gestuurd.

Noodhulpsleper Guardian kwam rond 23.00 uur ter plaatse en gaat het vrachtschip proberen te slepen. Op de locatie van het schip is dinsdagavond sprake van windkracht 7. De wind komt uit het noordwesten.

Het ronddraaiende schip werd rond 21.00 uur ongeveer 17,5 kilometer ten noorden van Vlieland gesignaleerd. De Escape vertrok maandagmiddag vanuit de haven van Rotterdam en was op weg naar de Finse hoofdstad Helsinki. Het ruim 168 meter lange containerschip is tien jaar oud.