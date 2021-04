De kans is groot dat in de nacht van dinsdag op woensdag in een deel van het land een paar centimeter sneeuw valt. De sneeuwval duurt naar verwachting enkele uren en kan zo intensief zijn dat de sneeuw ook blijft liggen.

De kans is groot dat er in de loop van de nacht in het oosten, zuidoosten en een deel van het midden van het land een laagje sneeuw van enkele centimeters komt te liggen, meldt Weerplaza.

Uitschieters richting 5 centimeter worden niet uitgesloten. Vooral in het oosten en zuidoosten kan de woensdag dan ook beginnen met een sneeuwdek van enkele centimeters. In het midden van het land is de meeste sneeuw voor zonsopkomst al verdwenen.

Het KNMI heeft een code geel afgegeven. Na middernacht zijn er mogelijk zware windstoten aan de kust en landinwaarts verwacht het weerinstituut winterse neerslag. Reden voor Rijkswaterstaat om klaar te staan met strooiwagens. "Als het moet, kunnen we heel Nederland binnen twee uur met een laagje zout bestrooid hebben", zegt een woordvoerder.

Mogelijk past KNMI de waarschuwing aan naar code oranje

"Vanaf middernacht tot woensdag 7.00 uur geldt code geel. Er is een kleine kans dat het code oranje wordt, maar er is een grotere kans dat het code geel blijft", zegt een KNMI-woordvoerder. Bij code geel hoort de waarschuwing dat er plaatselijk kans op gladheid is en dat verkeersdeelnemers hun rijgedrag moeten aanpassen.

Ook Rijkswaterstaat bereidt zich voor op winterse buien in de nacht en vroege ochtend. "Vannacht zouden er opklaringen kunnen komen. Op een nat wegdek kan dat voor gladheid zorgen. Dan zorgen we dat er daarvoor zout op de weg ligt. Er is dus een kans dat we moeten gaan strooien", aldus een woordvoerder.

'Er kan in korte tijd veel hagel vallen'

"Net als vandaag zie je dat er in korte tijd veel hagel kan vallen en dan heb je een wit wegdek. Een kwartier later kan de hagel alweer gesmolten zijn. Maar op het moment dat de hagel valt, is het glad. Dan moet je goed opletten", klinkt het vanuit Rijkswaterstaat. Op een enkele plek na geven die buien dinsdag nog geen reden tot strooien. "Dat is nu nog niet nodig, omdat de wegdektemperatuur hoog genoeg is. Boven 0 graden heeft het geen zin om zout te strooien." De strooiwagens komen vannacht "met een druk op de knop" in actie als er kans op ijzel is en als het wegdek droog is, maar er een sneeuwbui aan komt.

ANWB ziet ook nog geen reden om weggebruikers te alarmeren. "We raden mensen wel aan om het weer in de gaten te houden voor ze de weg opgaan", zegt filelezer Erwin de Hart.