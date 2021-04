Angela B., die wordt verdacht van onder meer deelname aan de terroristische organisatie IS, heeft haar afreizen naar Syrië in 2014 voor de rechtbank in Rotterdam uitgelegd als een vorm van naïviteit. De 25-jarige vrouw uit Soesterberg meldde zich in november vorig jaar met haar zoon bij het Nederlandse consulaat in de Turkse stad Istanboel.

B. is tijdens haar verblijf in Syrië met drie IS-strijders getrouwd geweest. Zeker een van hen is gesneuveld, een andere ex-man zit gevangen.

Een van de mannen zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering van westerse journalisten en hulpverleners. Een ander zou hebben meegewerkt aan de productie van executievideo's. Een van de video's betrof de gruwelijke executie van een Jordaanse piloot. Hij werd levend verbrand in een kooi.

B. zei tegen de rechtbank dat zij ten tijde van haar vertrek naar Syrië "niet stabiel" was. "Ik was een dom gansje, dat de gevolgen niet kon inzien." In de periode voor haar reis had B. zich tot de islam bekeerd. Ze zegt dat ze van meet af aan heeft geprobeerd weer weg te komen. "Ik heb niet bij IS gehoord."

B. zat sinds de val van het kalifaat van Islamitische Staat vorig jaar in het vluchtelingenkamp al-Hol in het noordoosten van Syrië. Haar driejarige dochter overleed daar, nadat zij tijdens de vlucht uit het strijdgebied was geraakt door een granaatscherf.

Het Openbaar Ministerie (OM) meent dat B. is afgereisd "met ideologische motieven" en andere vrouwen heeft geprobeerd aan te zetten hetzelfde te doen.

Vrouw blijft voorlopig vastzitten

Volgens de rechtbank was juist de lange duur van haar verblijf in het strijdgebied een van de redenen B. voorlopig in de cel te houden. Ook berichten op sociale media wijzen op het aanhangen van het gedachtegoed van IS. Zo postte B. op Facebook dat het goed is dat de Amerikaanse journalist James Foley was onthoofd.

De rechtbank bepaalde dinsdag tevens dat 'jihadbruid' Audrey C. uit Den Haag voorlopig vast blijft zitten. Ook zij verbleef jarenlang in het strijdgebied, was getrouwd met een Belgische strijder en kreeg drie kinderen. Haar zaak staat los van die tegen Angela B. C. zegt dat zij slechts in het kalifaat heeft gewoond en niet heeft deelgenomen aan of betrokken was bij de gewapende strijd.

De volgende zitting in beide zaken is op 24 juni.