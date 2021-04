Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich dinsdag in het gerechtshof in Den Bosch persoonlijk gericht tot Jos B. en hem aangespoord zijn stilzwijgen te doorbreken in de zaak Nicky Verstappen. Het is de eerste zitting in het hoger beroep van de zaak die in november vorig jaar eindigde met een straf van 12,5 jaar cel voor B.

Het is niet gebruikelijk dat het OM een toelichting geeft op de zaak op een regiezitting als die van dinsdag. "Maar het is dan ook geen gebruikelijke zaak", licht een van de officieren toe.

Later dinsdag zullen, zoals gebruikelijk op een regiezitting, de onderzoekswensen worden ingediend door de verdediging. Maar eerst was daar dus de oproep van het OM aan B. om antwoorden te geven op vragen.

Vragen die volgens het OM om antwoorden schreeuwen. Er was dan wel een videoboodschap van B. waarin hij uitleg gaf over de zaak, maar die roept volgens de officieren nog meer vragen op. In die opgenomen verklaring zegt de 48-jarige man dat hij Nicky in 1998 dood vond op de Brunsummerheide en toen zijn kleding heeft gefatsoeneerd.

Volgens het OM is er nog een video waarin B. uitgebreider zou hebben verklaard, maar die is niet getoond omdat die niet "authentiek" zou zijn. Daarnaast is er nog een verklaring van B. die zich in een kluis bevindt, maar in tegenstelling tot wat de man eerder toezei, nog niet geopenbaard.

"Leg aan ons uit, waarom wij (het OM, red.) het anders moeten zien", aldus de officier die overtuigd is van de betrokkenheid van B. bij de dood van Nicky. "Zo niet, dan wordt het heel lastig om u te begrijpen."

Het OM zei dat het verhoor van B. gehouden in maart dan ook gezien moet worden als een uitgestoken hand aan de verdachte. "Maar die heeft hij niet aangepakt."

B. houdt vol onschuldig te zijn

In reactie op de woorden van het OM zei B. dat hij in alle oprechtheid een verklaring heeft afgelegd dat hij onschuldig is. "Maar daar wordt geen geloof aan gehecht." Hij herhaalde dinsdag niks met de dood van Nicky te maken te hebben.

Zowel B. als het OM ging in hoger beroep. Laatstgenoemde deed dit omdat er volgens justitie wel degelijk kan worden aangetoond dat B. Nicky doelbewust heeft gedood. Daarnaast zou er ook tbs moeten worden opgelegd als het aan het OM ligt.