Plaatselijke gladheid in het land heeft dinsdagochtend tot meerdere ongelukken geleid. Op onder meer de A12 van Den Haag naar Utrecht en de A348 tussen Arnhem en Doesburg ging het mis. Het KNMI heeft vanwege de gladheid voor het hele land code geel uitgegeven.

Vooral in het oosten en zuidoosten is het glad doordat hagel of sneeuw blijft liggen, aldus het KNMI. De situatie duurt volgens het instituut tot halverwege de ochtend. In het (noord)westelijke kustgebied zijn bovendien zware windstoten van 80-100 kilometer per uur uit een noordwestelijke richting mogelijk.

Ook de ANWB waarschuwt weggebruikers voor de weersomstandigheden. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht vond nabij knooppunt Gouwe een eenzijdig ongeval plaats, waarna twee rijstroken korte tijd werden afgesloten.

Op de A348 (Arnhem-Doesburg) kwam het bij De Steeg tot een kettingbotsing met vijf voertuigen, waaronder een ambulance met daarin een patiënt, die vervolgens werd overgeladen in een andere ziekenwagen. Ook rond Drachten (Friesland) worden verschillende ongelukken als gevolg van gladheid gemeld.

In een aantal plaatsen, waaronder Lelystad en Amstelveen, is uit voorzorg gestrooid, vooral op bruggen en viaducten.