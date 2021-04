Het sneeuwt maandagmorgen in delen van Nederland. Met name in Noord-Nederland en het Waddengebied lijkt het wel winter. Maar een witte Pasen mag je het niet noemen, want daarvoor zou er op beide feestdagen een sneeuwdek moeten liggen, zegt weerbureau Weerplaza tegen NU.nl.

Toch vindt meteoroloog Wouter van Bernebeek de weersomstandigheden wel opvallend. "Wanneer je bedenkt dat het slechts vijf dagen geleden lokaal nog meer dan 26 graden was, dan is dit natuurlijk wel bijzonder."

Hij vervolgt: "Zo'n grote overgang binnen enkele dagen maken we niet zo heel vaak mee in Nederland, ondanks dat de verschillen in de lente wel vaker groot zijn."

Precies tien jaar geleden beleefde Nederland nog een zomers warme Pasen: op 24 april 2011 werd het 26 graden in De Bilt.

Twee jaar later - toen Pasen overigens ruim drie weken eerder viel dan in 2011 en vergelijken dus niet helemaal eerlijk is - konden de paaseitjes maar beter binnenshuis worden verstopt. Buiten werd het toen slechts 4,3 graden.

Ook vorst is niet heel uitzonderlijk met Pasen. Sinds 1901 heeft het twintig keer op de Paaszondag gevroren, ongeveer één op de zes keer dus.

Misschien lokaal nog een sneeuwdek(je)

Maandag blijft het de hele dag koud, met winterse buien. Tussendoor breekt de zon even fel door en wordt het nog een graad of 6, maar de harde wind (in het Waddengebied is die zelfs stormachtig) maakt ook die momenten koud. Ook dinsdagavond zullen er (sneeuw)buien vallen.

Het KNMI heeft voor maandagavond voor het hele land code geel uitgeroepen. De winterse buien gaan volgens de meteorologen gepaard met zware windstoten. Het zou tevens glad kunnen zijn op de weg. In de nacht van maandag op dinsdag zwakt de wind langzaamaan af.

Valt er de komende dagen dan helemaal geen sneeuw die ook blijft liggen? Van Bernebeek sluit dat niet uit: "Vooral dinsdag en woensdagochtend zou het op sommige plaatsen echt een beetje wit kunnen worden door sneeuw."