Zo'n 250 geiten zijn maandagochtend omgekomen door een brand op een boerderij in het Gelderse Achterveld. In dezelfde stal stonden ook veel voertuigen. Die zijn zwaar beschadigd geraakt.

Volgens De Gelderlander heeft geen van de geiten het incident overleefd.

De melding van de brand aan de Fliertweg kwam rond 6.00 uur binnen. Het vuur greep toen snel om zich heen, maar de brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het woongedeelte en naar een andere stal.

Omdat er sprake was van flinke rookontwikkeling, adviseerde de brandweer omwonenden om deuren en ramen gesloten te houden. Rond 8.45 uur was de brand onder controle en begon het nablussen.

OVV: Overheid doet te weinig om stalbranden te voorkomen

Eind vorige maand concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) nog dat de Nederlandse overheid te weinig doet om stalbranden te voorkomen. Zulke branden als in Achterveld komen namelijk vaker voor, vaak met nog veel grotere gevolgen.

Dat bij een boerderijbrand soms wel 130.000 kippen of 7.000 varkens omkomen, beschouwt de overheid volgens de OVV als een "acceptabel risico", aldus het rapport (pdf).

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Landbouw zien volgens de raad dan ook geen reden om aanvullende regels op te stellen om stallen beter tegen brand te beveiligen.

Het ministerie van Landbouw zegt dat vrijwillige maatregelen al effect hebben gehad en "vindt extra regelgeving ook niet proportioneel ten opzichte van de omvang van het probleem", schreef de OVV.

Schouten: Strengere brandveiligheidsregels nodig

Demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) erkende na publicatie van het rapport dat er meer gedaan moest worden om stalbranden te voorkomen. Haar ministerie zou onder meer gaan kijken of de regels over brandveiligheid strenger moeten.

Hoe dat er precies uit moet zien, is nog niet duidelijk. Schouten stuurt later een uitgebreidere brief met voorstellen naar de Tweede Kamer.