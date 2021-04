Het belooft een week met zeer onstuimig weer te worden. Het weerbeeld wordt aan het begin van de week gedomineerd door buien met onweer en harde windstoten, terwijl later in de week (voornamelijk natte) sneeuw kan vallen. De temperatuur schommelt overdag tussen de 7 en 11 graden, 's nachts daalt het kwik naar het vriespunt.

Volg dagelijks het weerbericht Volgen Ontvang meldingen over het weer

Voor maandagavond heeft het KNMI code geel afgegeven voor het noorden van het land. De meteorologen waarschuwen voor zware windstoten tot 100 kilometer per uur, die volgens Weerplaza gepaard kunnen gaan met hagel- en nattesneeuwbuien. Er kan ook sprake zijn van een klap onweer.

De kans op winterse buien neemt op dinsdag toe. Met zo'n 5 graden is het de koelste dag van de week.

Nederlanders die vroeg opstaan, worden mogelijk in de ochtend verrast door een klein laagje sneeuw. Volgens Weerplaza trekken in de nacht van maandag op dinsdag enkele hagel- en sneeuwbuien over het land. Later op de dag kunnen nog enkele winterse buien volgen, maar elders in het land breekt de zon door.

Het weerbeeld is op woensdag grotendeels hetzelfde. Stevige winterse buien trekken vanuit het noordoosten over het land. Op enkele plaatsen kan in de ochtend een klein laagje sneeuw liggen, dat vrij snel weg zal smelten. Mogelijk volgt later op de dag nog een hagelbui.

Vanaf donderdag klaart het ietwat op. Het blijft bewolkt, maar droog. Vrijdag drijven nieuwe wolken het land in, waardoor het lokaal kan gaan regenen. Wel wordt het langzaamaan weer iets warmer; vermoedelijk stijgt het kwik in het weekend weer tot boven de 10 graden.