De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar een recordaantal wapens aangetroffen in auto's tijdens controles langs de weg. Het ging om ten minste 252 wapens die waren weggestopt in dashboardkastjes, onder stoelen en in kofferbakken, schrijft het AD zaterdag op basis van jaarcijfers.

Een jaar eerder trof de marechaussee nog 155 wapens aan, in 2018 was dat 120. De krant schrijft dat de criminelen de wapens steeds beter proberen weg te stoppen in verborgen ruimtes.

De wapens werden ontdekt bij controles langs de grensstreek die aanvankelijk zijn bedoeld om illegalen, paspoortfraudeurs en mensensmokkelaars tegen te houden. In 77 gevallen troffen de militairen daarnaast grote geldbedragen aan.

Ook werden 1.674 bestuurders aangehouden die nog een openstaande straf hadden. Dit ging bijvoorbeeld om openstaande gevangenisstraffen of omdat een boete niet was betaald.

De marechaussee heeft geen duidelijke verklaring waarom het aantal overtredingen zo sterk gestegen. Het afgenomen verkeer door de coronacrisis speelde mogelijk een rol. Ook ging de marechaussee vaker in kleine teams de straat op, in plaats van dat er grote controles werden gehouden.