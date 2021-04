De rechtbank in Brabant heeft vrijdag een 24-jarige man veroordeeld tot vier jaar cel voor zesvoudige poging tot doodslag. Volgens getuigenverklaringen reed de man in september 2020 onder invloed en boos in op cafébezoekers in Rijsbergen, zo meldt Omroep Brabant.

Tijdens de aanrijding vorig jaar op het terras in Rijsbergen werden vijf mensen door de verdachte geraakt. Eén persoon kon nog net wegkomen.

Er raakte niemand ernstig gewond, maar er was sprake van materiële schade en letsel bij meerdere personen, zo staat in het vonnis.

De man werd na de aanrijding in België opgepakt. Volgens de eigen verklaring van de verdachte drukte hij per ongeluk op het gas terwijl hij had willen remmen. Twee weken geleden werd er vier jaar tegen de verdachte geëist.