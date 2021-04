De dag begint in het noorden vrij bewolkt en in de rest van het land zonnig. In de vroege ochtend kan het nog licht vriezen.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

In de loop van vrijdag trekken wolkenvelden zuidwaarts en kan het overal enige tijd bewolkt worden.

Het blijft overwegend droog. De middagtemperatuur komt bij een matige noordenwind uit op zo'n 10 graden.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.