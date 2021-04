De politie stopt met het waarschuwingssysteem dat wordt ingezet bij de vermissing van een kind dat mogelijk in levensgevaar is, het zogeheten AMBER Alert. Dat is in overleg met justitieminister Ferd Grapperhaus besloten. Het onder de aandacht brengen van vermiste kinderen wordt onderdeel van Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, burgers en politie.

De samenwerking stopt op 22 juli 2021. "De verandering heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen. AMBER Alert werd gemiddeld twee keer per jaar ingezet", aldus de politie.

Via Burgernet ontvangen deelnemers een spraak- of sms-bericht zodra er iets hun omgeving gebeurt. In veel gemeenten ontvangen Burgernet-deelnemers ook emails.