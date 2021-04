De politie stopt met het waarschuwingssysteem dat wordt ingezet bij de vermissing van een kind dat mogelijk in levensgevaar is, het zogeheten AMBER Alert. Dat is in overleg met justitieminister Ferd Grapperhaus besloten. Het onder de aandacht brengen van vermiste kinderen wordt onderdeel van Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, burgers en politie.

De samenwerking stopt op 22 juli 2021. "De verandering heeft verder geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen. AMBER Alert werd gemiddeld twee keer per jaar ingezet", aldus de politie. Hierbij gaat het om de grote AMBER Alerts, regionaal worden er gemiddeld twintig per jaar gestuurd.

Bij het systeem van Burgernet ontvangen mensen een spraak- of sms-bericht wanneer er iets gebeurt in hun omgeving. Burgernet wordt ingezet bij onder meer diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en vermiste personen.

Het ministerie van Justitie denkt dat berichten over vermissingen herkenbaarder worden als ze allemaal onder één systeem komen te vallen. "Bovendien verlopen de vermissingsalerteringen, doordat alles onder één dak zit, straks efficiënter en worden er kosten bespaard", stelt de politie.

AMBER Alert is overvallen door het besluit

Frank Hoen, mede-oprichter van AMBER Alert, laat in een reactie aan NU.nl weten te zijn overvallen door het besluit. "Het hele netwerk houdt op te bestaan, ook in het buitenland. En dat zonder enig overleg."

Hoen vreest dat de politie met Burgernet niet voor 22 juli zo'n omvangrijk netwerk op kan opbouwen als AMBER Alert heeft, waardoor er volgens hem kinderlevens in gevaar kunnen komen.

"Wij bereiken 9 op de 10 Nederlanders, ook in het buitenland als dit nodig is. Zoiets opbouwen vanaf nul kost heel veel tijd en geld. Ik heb er geen vertrouwen in dat de politie dat zo snel lukt", aldus Hoen.