Hooikoortspatiënten zullen vanaf het paasweekeinde (nog) meer last van hun allergie krijgen, zo melden deskundigen van Wageningen University, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Elkerliek Ziekenhuis en Weeronline donderdag.

Bomen zijn door de hoge temperaturen van de laatste dagen versneld in bloei gekomen. Nu er vanaf Pasen weer kouder weer wordt verwacht, houdt de bloei langer aan. Naar verwachting gaat het seizoen van de bij hooikoortspatiënten beruchte berkenpollen meteen over in het graspollenseizoen.

Pollenmeters bij het LUMC en het Elkerliek Ziekenhuis hebben de afgelopen week al beduidend meer pollen opgevangen. Dat komt doordat de bloei van populier, es en wilg is begonnen. De bloei vindt volgens de deskundigen twee weken later dan vorig jaar plaats, doordat het dit jaar lang koud is gebleven.

De piek van de berkenbloei ligt tussen 10 en 24 april. De grootste overlast is begin mei voorbij, als het gras gaat bloeien.

In februari was er een hooikoortspiek doordat de els toen in bloei stond. Deskundigen wezen er toen op dat hooikoortsklachten erg kunnen lijken op coronaklachten, maar meestal heeft een hooikoortspatiënt geen koorts of reukverlies.

Allergische patiënten die het niet vertrouwen, moeten zich altijd laten testen, zeggen de wetenschappers.