De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel heeft aangifte bij de politie gedaan naar aanleiding van een ontvangen dreigbrief. In de brief, die woensdag werd bezorgd bij de dominee, wordt gedreigd de kerk in brand te steken.

Volgens een woordvoerder komt de kerk later op donderdag met een verklaring.

Naar aanleiding van de situatie heeft de politie een mobiele beveiligingscamera geplaatst bij de kerk. De voorkant van de kerk werd dinsdag beschadigd door vuurwerk. Dat incident volgde op de mishandeling van een verslaggever van Rijnmond, die zondag werd geschopt en geslagen bij de kerk.

Ondanks de coronaregels opende de Mieraskerk de deuren voor enkele honderden gelovigen. Dat is toegestaan door de vrijheid van godsdienst. Demissionair premier Mark Rutte noemde het feit dat kerken volledig de deuren openen "heel egoïstisch en volstrekt onverantwoord".

De politie komt later op donderdag met een oproep aan getuigen, met het verzoek zich te melden. Dat kan ook anoniem, aldus een woordvoerder.