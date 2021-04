Donderdagochtend kan lokaal wat mist voorkomen. Overdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af.

Het is kouder dan de afgelopen dagen doordat de wind is gedraaid en nu vanuit het noorden komt. In de bovenste provincies komt de temperatuur uit op 11 of 12 graden, in het midden op 15 graden en in Limburg kan het kwik zelfs de 20 graden bereiken.

's Avonds is het helder en koelt het in het noorden af tot rond het vriespunt.

