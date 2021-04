Nederland moet weer in de wereldkopgroep komen als het gaat om gelijke rechten en acceptatie van lhbti'ers, zegt rechtenorganisatie COC Nederland donderdag. Ons land staat nu op de dertiende plaats in Europa van landen waar lhbti-rechten goed geregeld zijn, achter landen als Malta, België, Luxemburg, Noorwegen en Frankrijk.

Het is donderdag precies twintig jaar geleden dat het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in ons land werd opengesteld. Toch krijgen volgens het COC nog altijd veel lhbti'ers te maken met geweld om wie ze zijn. Zo werd onlangs duidelijk dat er in Nederland scholen zijn die lhbti'ers actief afwijzen.

"Wat mij betreft gaan we weer voor de eerste plaats", zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. "Ik wil een land waar iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn, scholen waar diversiteit de norm is en straten waar iedereen zich veilig voelt, wat ook je geslachtskenmerken, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, huidskleur of geslacht."

Het nieuwe kabinet kan volgens Oosenbrug een goed begin maken met de inhaalslag door COC's Regenboog Stembusakkoord 2021 uit te voeren.

Ruim 20.000 homo-echtparen getrouwd

In de laatste twintig jaar zijn er twintigduizend echtparen van hetzelfde geslacht getrouwd. Die cijfers maakte het CBS dinsdag bekend. Het ging om ruim 19.000 mannen en bijna 21.000 vrouwen.

Vooral vrouwen trouwden de laatste vijf jaar vaker dan mannen met iemand van hetzelfde geslacht.

Uit de cijfers van het statistiekbureau blijkt echter wel dat die huwelijken over het algemeen wel minder lang stand houden: van de vrouwen die in 2010 met een andere vrouw trouwden, was 26 procent na een kleine tien jaar gescheiden. Bij gehuwde mannenparen ligt dit percentage op 14, wat vergelijkbaar is met echtparen bestaande uit een man en een vrouw (16 procent).