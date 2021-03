Het Amsterdamse Vondelpark is woensdagavond ontruimd. Mensen kwamen massaal op het park af om van de zon te genieten, maar niet iedereen hield zich aan de coronamaatregelen. De politie heeft twee mensen aangehouden die worden verdacht van het gooien met flessen naar agenten.

Sinds 14.45 uur werd mensen toegang tot het park al ontzegd, maar dat mocht niet baten.

Volgens een gemeentewoordvoerder trokken mensen aan het begin van de avond naar een monument in het park. Daar zouden ze in grote groepen te dicht op elkaar hebben gestaan. Ook zouden er mensen agressief zijn geworden.

Na verschillende waarschuwingen door politie en handhaving is besloten om het park te ontruimen, aldus de woordvoerder.

Het Vondelpark werd de afgelopen weken vaker ontruimd vanwege drukte en het breken van de coronaregels. In februari ging dat ook een keer gepaard met geweld richting de politie. Ook toen werd er met flessen gegooid.

Een verslaggever van Het Parool heeft de drukte in het Vondelpark vastgelegd.

Ook in andere steden drukte in parken

Niet alleen in Amsterdam zijn maatregelen genomen wegens drukte. In het Arnhemse Park Sonsbeek geldt sinds 15.00 uur een alcoholverbod voor onbepaalde tijd. Dat is ook een reactie op grote groepen jongeren die er samenkwamen.

In Utrecht en Den Haag keren de witte cirkels terug op het gras. De cirkels zorgen ervoor dat de verschillende bezoekers voldoende afstand van elkaar houden. Als er geen cirkels meer vrij zijn, is het park vol. Handhavers en politie sturen mensen weg en indien nodig worden mensen beboet.