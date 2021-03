Verschillende gemeenten treffen woensdag maatregelen tegen de drukte in stadsparken, waaronder ook enkele afsluitingen. De politie dreigt daarbij boetes uit te schrijven als het niet rustiger wordt.

Het Vondelpark is woensdagmiddag op last van de gemeente Amsterdam opnieuw gesloten vanwege massale drukte door het mooie weer. Mensen kunnen het park alleen nog uit.

Amsterdam wijst nog eens extra op de coronaregel dat mensen buiten met slechts twee personen of één huishouden bij elkaar mogen komen. Daarnaast heeft Amsterdam ook een druktekaart, waar men kan zien welke plekken vermeden moeten worden.

Amsterdam en Den Haag roepen bezoekers daarbij op om de parken schoon achter te laten. Dinsdagavond bleek op tal van plaatsen dat er enorme hoeveelheden afval en verpakkingen achtergelaten werden.

Alcoholverbod in Arnhems Park

In het Arnhemse Park Sonsbeek geldt vanaf 15.00 uur een alcoholverbod voor onbepaalde tijd. Dat is een reactie op grote groepen jongeren die er samenkwamen met drankjes en hapjes. "Het is heel erg onverantwoord om samen te klitten", aldus burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem.

In Utrecht en Den Haag keren de witte cirkels terug op het gras. De cirkels zorgen ervoor dat de verschillende bezoekers voldoende afstand van elkaar houden. Als er geen cirkels meer vrij zijn, is het park vol. Handhavers en politie sturen mensen weg en indien nodig worden mensen beboet.

De Nijmeegse politie heeft een mobiele post geplaatst in het Kronenburgerpark om mensen te wijzen op de coronamaatregelen. Ook de Gemeente Breda vraagt mensen niet het park in te gaan.