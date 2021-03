Het is woensdag opnieuw een heldere dag met volop zon. Hoewel in de vroege ochtend nog wat mistbanken voorkomen, klaren die al snel op.

Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. In het zuiden is lokaal zelfs 25 graden mogelijk. Op de Waddeneilanden wordt de 20 graden net niet bereikt. Omdat er weinig wind staat kan het warmer aanvoelen.

Er is woensdag vrijwel geen bewolking. Ook 's avonds blijft het helder en aangenaam.

Dinsdag was het ook al uitzonderlijk warm voor deze tijd van het jaar. Bij het KNMI werd dinsdagmiddag zelfs een weerrecord uit 1998 gebroken. Op het weerstation Woensdrecht werd het 23,7 graden, schrijft Weerplaza. In het Limburgse Arcen was het op 30 maart 1998 'slechts' 23,4 graden.

