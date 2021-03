Een van de twee verdachten van het neersteken van een agent in Groningen op woensdag 10 maart is overgeleverd door Frankrijk. De 20-jarige man uit het Groningse Oldambt werd samen met een 32-jarige Amerikaan aangehouden in Noord-Frankrijk.

De verdachte is maandagavond overgekomen en wordt verhoord over zijn rol bij de steekpartij, meldt de politie. De Amerikaan is ook verdachte in de zaak, maar het is niet niet bekend wanneer hij wordt overgeleverd.

De neergestoken agent en zijn collega voerden op de bewuste woensdag na 22.00 uur een avondklokcontrole uit op de Van Houtenlaan in Groningen. Nadat zij de twee mannen aanspraken, werden de agenten vrijwel direct aangevallen.

Eén agent werd meermaals in zijn gezicht en hals gestoken. Hij raakte zwaargewond en verkeerde enige tijd in levensgevaar. De andere agent raakte lichtgewond en mocht snel het ziekenhuis uit.

De politie verspreidde een signalement en deelde ook camerabeelden van de verdachten. Daarop kwamen zeker vijftig tips binnen en werd onder meer een woonboot aan het Winschoterdiep doorzocht. Volgens de politie hebben tips tot de aanhouding van de twee mannen geleid.