De rechtbank vraagt dinsdag om uitleg over een undercoveractie in de zaak rond aanslagen gericht op onder anderen werknemers van fruitbedrijf De Groot Fresh Group. Undercoveragenten benaderden een van de verdachten, die vervolgens een verklaring aflegde.

Peter Plasman, de advocaat van de genoemde verdachte, heeft tegen verschillende media gezegd dat zijn cliënt eind vorig jaar is ontvoerd en onder druk is gezet om te verklaren. Maar het Openbaar Ministerie (OM) spreekt van een "proportionele " inzet van een middel dat wettelijk is toegestaan.

Het OM zegt dat de politie een undercoveroperatie heeft ingezet om een einde te maken aan de aanslagen, die ook waren gericht op oud-werknemers en familieleden van de eigenaren van De Groot Fresh Group. De aanleiding was de vondst van 400 kilo cocaïne bij het bedrijf in mei 2019.

Na de inbeslagname en vernietiging van de drugs ontvingen de eigenaren van het fruitbedrijf berichten dat er betaald moest worden om de geleden schade te compenseren. Toen betaling uitbleef, werden meerdere aanslagen met vuurwerkbommen gepleegd.

Verklaringen van de verdachte zijn belangrijk in deze zaak

De verklaringen van de verdachte, wiens naam uit veiligheidsoverwegingen niet in dit stuk wordt genoemd, zijn van groot belang in deze zaak. Naast dat hij een bekennende verklaring heeft afgelegd, wijst hij andere verdachten aan als mededaders en kon hoofdverdachte Ali G. worden aangehouden.

De officier van justitie stipte tijdens een zitting aan dat er sindsdien geen aanslagen meer zijn gepleegd.

De advocaten van de medeverdachten willen opheldering over wat precies is gebeurd tijdens die undercoveroperatie. Met verbazing namen de raadslieden er kennis van dat er geen opnamen zijn gemaakt van het gesprek tussen de verdachte en de undercoveragenten. De rechtbank wil weten waarom dit niet is gebeurd.

In de rechtbank verschijnen dinsdag in totaal zeven verdachten. In juni gaat de zaak verder met een regiezitting. Voor die tijd moet het OM duidelijkheid verschaffen.