De politie Utrecht heeft dinsdagochtend zes personen gearresteerd na invallen in Lopikerkapel, Haastrecht, Montfoort en Ameide. Er werden vuurwapens aangetroffen en er is beslag gelegd op woningen en voertuigen, waaronder boten en dure auto's. Vijf mannen en een vrouw zijn aangehouden.

Volgens de politie is er sprake van een crimineel samenwerkingsverband dat aan het licht kwam in een onderzoek naar grootschalige handel in verdovende middelen.

In augustus vorig jaar bleek dat in de gemeente Montfoort mogelijk criminele activiteiten plaatsvonden. In oktober werden bij een doorzoeking van een pand een groot geldbedrag en een wapen aangetroffen. Ook waren er aanwijzingen dat op andere plekken in het land verdovende middelen waren opgeslagen.

De verdachten communiceerden met elkaar via EncroChat, een versleutelde berichtendienst die vooral bij criminelen populair was en vorig jaar door de politie offline is gehaald. Uit meerdere chats bleek dat de verdachten zich bezighielden met drugshandel en -productie.

Vier van de zes verdachten zitten ook de komende dagen in voorarrest.