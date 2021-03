Een 32-jarige agent van de politie-eenheid Den Haag is dinsdagochtend in zijn huis aangehouden, omdat hij mogelijk zonder toestemming rondsnuffelde in politiesystemen. Mogelijk heeft hij informatie uit de systemen aan derden verstrekt, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Justitie verdenkt de man van computervredebreuk en mogelijk ook het schenden van het ambtsgeheim.

Het OM kan op dit moment geen verdere informatie over de zaak geven. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de politie voert het onderzoek in samenwerking met justitie uit.