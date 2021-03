De politie heeft dinsdag drie Fransen en een vrouw uit Leiden aangehouden in het onderzoek naar het overlijden van een 66-jarige man uit Oud Ade. Het lichaam van het slachtoffer werd in december aangetroffen in zijn woning in de Zuid-Hollandse plaats na een melding van een woningoverval.

De politie kreeg de melding om 5.50 uur en kwam met onder meer een arrestatieteam ter plaatse. Toen ze het huis betraden troffen ze daar het lichaam van de bewoner aan. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

De drie Franse verdachten zijn 48, 31 en 23 jaar oud. Ze zijn door de Franse politie in Frankrijk aangehouden. In Leiden werd gelijktijdig een 38-jarige vrouw gearresteerd.

Alle vier worden ze verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 66-jarige man uit Oud Ade. De vier verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.