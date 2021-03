De harde knal die in de nacht van maandag op dinsdag werd gehoord bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel is veroorzaakt door vuurwerk, laat de politie dinsdagochtend weten. Door de explosie sneuvelde een ruit in de voorpui van het gebouw.

Het is nog niet bekend of het om een gerichte actie gaat. Volgens een hulpkoster van de kerk heeft het incident "naar alle waarschijnlijkheid te maken met wat er zondag is gebeurd", maar hier heeft de politie nog geen uitspraken over gedaan.

De Mieraskerk raakte afgelopen weekend in opspraak omdat het gebouw de deuren opende voor alle kerkgangers, ondanks de geldende coronamaatregelen. Honderden aanwezigen kwamen op de kerkdienst af. Hoewel samenkomsten van dergelijke grootte verboden zijn, geldt dit niet voor de kerken vanwege de in de wet vastgelegde godsdienstvrijheid.

Toen journalisten de kerkgangers zondag probeerden te interviewen, liepen de spanningen zodanig op dat een 43-jarige kerkganger een van de journalisten, een verslaggever van omroep Rijnmond, sloeg.

50 Mieraskerk in Krimpen beschadigd door explosie

Predikant zegt begrip te hebben voor 'losgekomen emoties'

De dominee van de Mieraskerk sprak in de late dienst die dag begripvol over het incident, bleek uit een door Oud Gereformeerde Gemeente Krimpen online gezette preek.

"We hebben vanmorgen te maken gehad met dingen waar we best begrip voor zouden kunnen tonen", zei dominee Anthonie Kort zondagavond. "Wanneer we toch steeds zo getreiterd en getergd zijn, door hetgeen aan onrust wat hier gebeurt. Wanneer er rond de kerk dingen gebeuren om de kerk te benauwen en in een kwaad daglicht te zetten."

De dinsdag aanwezige hulpkoster en kerkganger geven de media de schuld van de explosie bij de kerk. "Journalisten hebben hier steeds voor de deur gestaan. Zelfs aan kinderen van negen jaar worden vragen gesteld, dat is niet goed. Er kwam ook naar buiten dat de dominee niet tegen geweld is, maar dat klopt helemaal niet. Hij heeft alleen begrip voor de emoties die er zijn losgekomen."