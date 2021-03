De Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut heeft met zijn eigen sperma kinderen verwekt bij vrouwen die zwanger wilden worden van hun eigen partner, dat schrijft de Stentor. Dat is voor zover bekend bij drie gezinnen gebeurd.

Eerder werd al bekend dat de Zwolse arts in de jaren tachtig en negentig in plaats van donorzaad zijn eigen sperma gebruikte om in ieder geval 34 kinderen te verwekken. Nu blijkt dus dat hij ook bij vruchtbare stellen, bij wie het zaad van de man gebruikt zou worden, zijn eigen sperma heeft toegediend.

"Hij heeft de potjes mogelijk bewust verwisseld", zegt klinisch embryoloog Max Curfs van het Isala-ziekenhuis in Zwolle erover tegen de Stentor. Wildschut werkte bij het Sophia ziekenhuis, de voorganger van het Isala.

De nieuwe ontwikkeling in de zaak kwam aan het licht toen bij drie gezinnen in het najaar twijfels waren ontstaan. Na media-aandacht zagen zij gelijkenissen tussen hun eigen kinderen, de donorkinderen en de gepubliceerde foto van Wildschut zelf.

Het ziekenhuis in Zwolle heeft de Inspectie Gezondheidszorg ingelicht. Ook wordt onafhankelijk onderzoek gedaan door een externe commissie. "Het sperma van de beoogde vader is wel netjes bewerkt om toegediend te worden, maar dit is niet gebeurd", zegt Isala-bestuurder Ina Kuper tegen de Stentor. Ze noemt de handelswijze van de arts verwerpelijk en volstrekt onacceptabel.