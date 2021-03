Bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel heeft in de nacht van maandag op dinsdag een harde knal plaatsgevonden. Dat bevestigt de politie tegen NU.nl. Er zijn geen gewonden gevallen, wel is er materiële schade aan de voorkant van het pand.

De knal was rond 4.35 uur te horen. De politie doet momenteel onderzoek bij de kerk aan de Nachtegaalstraat. Het is niet bekend of het om een gerichte actie gaat. Het gaat mogelijk om vuurwerk, maar dat is nog niet bevestigd.

Dit weekend kwam de Mieraskerk veelvuldig in het nieuws. De kerk besloot tot ongenoegen van de gemeente diensten fysiek te laten doorgaan voor honderden aanwezigen. Samenkomsten zijn vanwege de coronaregels verboden, maar die gelden vanwege de grondwettelijk vastgelegde godsdienstvrijheid niet voor kerken.

De spanningen bij de kerk liepen zondagochtend hoog op toen journalisten de kerkgangers probeerden te interviewen. Een verslaggever van omroep Rijnmond werd door een 43-jarige bezoeker geslagen. Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel veroordeelde de aanval op de journalist.

De dominee van de Mieraskerk reageerde echter begripvol op de aanval, zo bleek uit een door Oud Gereformeerde Gemeente Krimpen online gezette preek. "We hebben vanmorgen te maken gehad met dingen waar we best begrip voor zouden kunnen tonen", zei dominee Anthonie Kort zondagavond tijdens de dienst. "Wanneer we toch steeds zo getreiterd en getergd zijn, door hetgeen aan onrust wat hier gebeurt. Wanneer er rond de kerk dingen gebeuren om de kerk te benauwen en in een kwaad daglicht te zetten."