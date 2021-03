Het is dinsdag in vrijwel het hele land zonnig. De temperatuur stijgt snel en het wordt 12 graden op de Wadden tot regionaal 23 graden in het zuidoosten.

De wind vanuit het zuiden is zwak tot matig. 's Middags is er in de kustprovincies wel kans op een koude wind vanuit zee.

Ook dinsdagavond en in de nacht naar woensdag blijft het helder. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden.

