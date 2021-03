Ons land telt twintigduizend echtparen van hetzelfde geslacht, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het CBS. Het statistiekbureau zocht dat uit naar aanleiding van de openstelling van het burgerlijk huwelijk, die donderdag haar twintigjarige jubileum viert.

Ruim 19.000 mannen en bijna 21.000 vrouwen waren begin dit jaar getrouwd met iemand van hetzelfde geslacht, blijkt uit de voorlopige cijfers. Ruim 1,4 duizend mannen en 1,1 duizend vrouwen uit die groep zijn in 2001 getrouwd; zij vieren dit jaar dus mogelijk hun twintigjarige huwelijksjubileum.

Verder blijkt dat in de afgelopen vijf jaar jaarlijks gemiddeld meer vrouwen (751) dan mannen (619) met iemand van hetzelfde geslacht trouwden.

Het huwelijk van twee vrouwen houdt over het algemeen wel minder lang stand: van de vrouwen die in 2010 met een andere vrouw trouwden, was 26 procent na een kleine tien jaar gescheiden. Bij gehuwde mannenparen ligt dit percentage op 14, wat vergelijkbaar is met echtparen bestaande uit een man en een vrouw (16 procent).

Meeste paren van hetzelfde geslacht in stedelijke gebieden

In totaal hebben zeventien op de duizend mensen die getrouwd zijn vanaf 2001 een relatie met iemand van hetzelfde geslacht. Dit aandeel is groter in de stedelijke gebieden: in Amsterdam is het aandeel homohuwelijken met 45 per 1.000 gehuwden het grootst, gevolgd door Nijmegen (35 per 1.000) en Arnhem (28 per 1.000).

Op Urk en in Woudenberg is dit aantal een stuk kleiner: daar is minder dan 1 op de 1.000 gehuwden met iemand van hetzelfde geslacht getrouwd.

In verschillende steden wordt donderdag stilgestaan bij het jubileum. Zo komen door heel Amsterdam, waar het eerste huwelijk met mensen van hetzelfde geslacht werd gesloten, regenboogvlaggen te hangen en vaart er een bruidstaart door de grachten. In Utrecht trouwt burgemeester Sharon Dijksma die dag een stel van hetzelfde geslacht.