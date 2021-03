De komende dagen krijgt Nederland te maken met vrij zonnig lenteweer. Wie meer dan een half uur naar buiten gaat, wordt aangeraden om zonnebrandcrème op te doen. Al na dertig minuten onbeschermd in de zon is er kans op verbranding, meldt Weerplaza maandag.

De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling in het zonlicht die de aarde bereikt. De temperatuur heeft hier geen invloed op: de zon kan op een onbewolkte dag even sterk zijn als op een bewolkte dag. Daardoor kun je verbranden zonder dat je het doorhebt.

Zonkracht wordt gemeten aan de hand van de zogeheten UV-index. Die loopt van van 1 (vrijwel geen zon) tot 11 (zeer sterk). De UV-index ligt in april meestal tussen 3 en 5. Van mei tot en met juli is dat 6-7.

De zonkracht is de komende dagen weliswaar nog niet zo groot als in de zomermaanden, maar na het winterseizoen moet de bleke huid van veel mensen nog wel even wennen aan fellere zonneschijn.

Warm lenteweer in aantocht

De temperaturen kunnen de komende dagen oplopen van 15 tot 18 graden. In het oosten van Noord-Brabant en in grote delen van Limburg kan het zelfs 19 of 20 graden worden.

Dinsdag en woensdag staat er nauwelijks wind en is er hooguit sprake van een paar dunne wolkenslierten, waar de zon moeiteloos doorheen komt. De temperatuur kan daardoor nog iets hoger uitkomen, en ook voor het gevoel is het dan in de middag nog een stuk warmer. Het kwik loopt in het binnenland op naar 18 tot 22 graden en kan woensdag nog een graad hoger liggen op de warmste plekken in het land.

In Nederland is de zon doorgaans het sterkst tussen 12.00 en 15.00 uur.