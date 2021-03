De politie heeft afgelopen zondag bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam 334 mensen aangehouden. Zij gaven geen gehoor aan het bevel van de politie om weg te gaan. Volgens een woordvoerder zijn ze nog dezelfde dag weer vrijgelaten met een proces-verbaal op zak.

Het Museumplein was voor de zoveelste week op rij het toneel van een protest tegen de coronamaatregelen. De politie kwam in actie nadat een groep van zo'n duizend betogers had geweigerd om te vertrekken.

Een demonstratie op deze plek is verboden en de aanwezigen hielden onvoldoende afstand. Na waarschuwingen en bevelen van de politie werd het waterkanon opnieuw ingezet om de betogers te verdrijven.

Onder de arrestanten was ook Arnold Karskens, voorzitter van omroep Ongehoord Nederland, die verslag deed van het protest. Volgens de politie bevond hij zich tussen de demonstranten en gaf hij geen gehoor aan het bevel om weg te gaan. Na het tonen van zijn perskaart is hij volgens een woordvoerder weer vrijgelaten.

Vorige week werd bekend dat de politieoptredens bij demonstraties op het Museumplein de afgelopen weekenden bij elkaar tot dan toe ruim 5,5 miljoen euro hebben gekost. De politie moest sinds 17 januari tot deze zondag elf keer optreden op het plein in de hoofdstad.