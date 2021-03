Maandagochtend schijnt op veel plaatsen de zon, in het noorden komen nog wolkenvelden voor. Later op de dag wordt het vrijwel overal zonnig.

Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 14 tot lokaal 20 graden. In de avond en nacht is het helder. Er is weinig wind en het kwik daalt naar 2 tot 4 graden.

Dinsdag is het op veel plaatsen ronduit zonnig, regionaal komt (dunne) hoge bewolking voor. Het wordt 18 tot lokaal 22 graden en daarbij staat amper wind.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.